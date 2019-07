Kitzingen vor 1 Stunde

Benefizkonzert für benachteiligte Kinder

Am 7. Juli feierte der "Sing mit"-Chor der Albertshöfer Liedermacherin und Sängerin Eva-Maria Klöhr sein 20-jähriges Jubiläum mit einem Benefizkonzert in der Kapuzinerkirche in Kitzingen. Dabei spendeten die Besucher mehr als 700 Euro zugunsten des Vereins "Empathie ... Helfen mit Herz und Verstand ", wie es in einer Pressemitteilung heißt. Dieser versorgt benachteiligte Kinder mit Pausenbrot und gesundem Mittagessen in Kitzinger Schulen und Kindergärten. Der Chor legte den Erlös des "5 nach 5"-Konzerts im Juni in der Kreuzkapelle hinzu und rundete den Spendenbetrag auf 1000 Euro auf.