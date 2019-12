Kitzingen vor 48 Minuten

Benefizkonzert des ökumenischen Frauenchors

Unter dem Motto "Die Engel sind immer bei dir" präsentiert der ökumenische Frauenchor "Sing mit" am zweiten Adventssonntag, 8. Dezember, um 17 Uhr in der Kapuzinerkirche in Kitzingen Lieder seiner Chorleiterin Eva-Maria Klöhr. Die Liedermacherin und Sängerin aus Albertshofen hat aus ihrem Repertoire ein buntes Programm zusammengestellt, das auf die Weihnachtszeit einstimmt, so eine Pressemitteilung. Unterstützt wird der Chor von Jona Klöhr an der Gitarre. Der Eintritt zu dem Konzert in der Kapuzinerkirche ist frei, Spenden zugunsten von Kinderprojekten werden erbeten.