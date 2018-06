Sommerach vor 11 Stunden

Benefizkonzert der Musikschule Volkacher Mainschleife

Am Sonntag, 1. Juli, findet um 16 Uhr in der Pfarrkirche in Sommerach ein Kirchenkonzert der Musikschule Volkacher Mainschleife statt. Die mitwirkenden Schüler und Lehrer der Musikschule präsentieren ein abwechslungsreiches und anspruchsvolles Konzertprogramm. Zur Aufführung kommen laut Pressemitteilung traditionelle Marienlieder wie „Ave Glöcklein läutet still“ oder „Es blüht der Blume eine“ und das bekannt „Ave Maria“ von Bach/Gounod in einer Bearbeitung für zwei Gitarren.