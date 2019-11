Volkach vor 47 Minuten

Benefizkonzert der Isabellas

Gleich mit zwei Benefizkonzerten möchte die Musikgruppe Isabellas die Station Regenbogen und die Kinderpalliativstation der Malteser in Würzburg unterstützen. Speziell für diesen Anlass haben Manuel Prieto, Wolfgang Butterhof, Thomas Steppat und Peter Kroher ein Programm mit Weihnachtsliedern und Balladen zusammengestellt, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Konzerte finden am Samstag, 7. Dezember, 19 Uhr, und am Sonntag, 8. Dezember, 17 Uhr, in der Kirche Mariä Schutz auf der Vogelsburg bei Volkach statt.