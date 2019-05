Benefizkonzert: "Isabellas" spielen für das Freibad

Ein Benefizkonzert zugunsten der Sanierung des maroden Volkacher Freibads spielt am Mittwoch, 29. Mai, die Band "Isabellas" in Volkach. Das Konzert mit freiem Eintritt an der Kneipe Chardon Bleu in der Professor-Jäcklein-Straße 5 beginnt um 19 Uhr. Ab 18 Uhr gibt es eine Tombola und es wird gegrillt. Der Erlös geht an den Förderverein Volkacher Bäder.