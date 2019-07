Castell vor 1 Stunde

Benefiz-Weinfest der Lebenshilfe im Schlossgarten von Castell

Die Orts- und Kreisvereinigung Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung Kitzingen lädt am Mittwoch, 24. Juli, ab 19 Uhr zum Benefiz-Weinfest in den Casteller Schlossgarten ein. Bei schlechter Witterung wollen die Veranstalter in die Reithalle ausweichen.