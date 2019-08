Benefiz-Konzert zugunsten des Orgelneubaus in der Pfarrkirche

Das Ensemble "Hornumental", bestehend aus österreichischen, schweizerischen und deutschen Hornbläsern, hat ein Benefiz-Konzert zu Gunsten des Orgelneubaus in der katholischen Pfarrkirche St. Bartholomäus in Volkach gegeben. Jeweils sieben junge Frauen und Männer zeigten in wechselnden Besetzungen auf den klassischen Waldhörnern, aber auch auf Alphörnern, sogenannten Vogel-Hörnern, wie berührend diese Instrumente klingen. Zahlreiche Zuhörer erfreuten sich an klassischen Stücken, beispielsweise von Anton Bruckner und Johann Sebastian Bach, aber auch an moderner Musik von Celine Dion mit „My heart will go one“ oder der „Starwars Melodie“.