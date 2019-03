Benefiz-Chorkonzert in der Kapuzinerkirche

Unter dem Motto "Alles hat seine Zeit" gestaltet der ökumenische Frauenchor "Sing mit" am Sonntag, 24. März, 17 Uhr sein Frühlings-Benefizkonzert in der Kapuzinerkirche in Kitzingen.

Mit dem Motto "Alles hat seine Zeit" will der Chor seine Zuhörer ermutigen, der Unruhe des Alltags mit Gelassenheit zu begegnen, sich nicht von Stress und Hektik anstecken zu lassen und so den Einklang mit dem eigenen Dasein zu finden, heißt es in einer Pressemitteilung. Begleitet wird der Chor von Peter Wendel an der Gitarre. Der Eintritt ist frei. Mit den eingehenden Spenden unterstützt der Chor wieder bedürftige Kinder.