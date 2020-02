Rödelsee vor 37 Minuten

Bembers kommt nach Rödelsee

Am Samstag, 25. April, kommt der Hardcore-Comedian Bembers aus Nürnberg nach Rödelsee und verspricht wie gewohnt "Brachial-Komik vom Feinsten: "Yeah, yeah, yeah – Kaputt oder was?" Kein Durchkommen mehr – alle flippen aus – selbst Bausparer tanzen im Kordanzug auf den Tischen und die Rettungsgassen sind meterhoch mit Luftschlangen verstopft. Kein Wunder – Bembers rockt ungebremst mit seinem vierten Soloprogramm die Bühnen der Republik. Auch diese Mal geht's laut Pressemitteilung wieder um alles und nebenbei um die Rettung der Welt mit einfachen Hausmittelchen. Der Kabarettabend beginnt um 20 Uhr im Löwenhof. Eintrittskarten für die Veranstaltung gibt es ab sofort zu 21 Euro im Vorverkauf unter Tel.: (09323) 871549, per E-Mail an: info@roedelsee.de sowie zu 23 Euro an der Abendkasse.