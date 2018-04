Beleidigt und geschlagen

Eine 17-Jährige wurde am Donnerstag in Kitzingen von einem bislang Unbekannten erst beleidigt, dann geschlagen. Die Polizei sucht Zeugen.

Die junge Frau hielt sich am Donnerstag gegen 12 Uhr in einem Geschäft in der Kitzinger Herrnstraße auf, als ein unbekannter junger Mann sie anrempelte. Nachdem sie den Mann daraufhin ansprach, beleidigte er sie in arabischer Sprache mit einem Schimpfwort und forderte sie auf, mit nach draußen zu kommen, heißt es im Polizeibericht. Vor dem Geschäft wiederholte der Unbekannte nochmals das Schimpfwort, diesmal in deutscher Sprache und schlug der jungen Frau mit der flachen Hand gegen die linke Hals-/Kopfseite. Die 17-Jährige versuchte noch, ihn am Weggehen zu hindern, was ihr aber nicht gelang.

Wie die Polizei weiter mitteilt, vermutet die junge Frau, die ausländische Wurzeln hat und sich in Begleitung ihrer 19 Jahre alten Schwester befand, dass der Unbekannte einen Bezug zur Türkei oder zu Syrien hat. Im Polizeibericht wird er als etwa 20 Jahre alt, 1,60 Meter groß, schlank und mit Drei-Tage-Bart beschrieben.

Hinweise zu dem Vorfall erbittet die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel. (0 93 21) 14 10.