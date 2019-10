Bekommt Astheim eine kleine Siedlung von Reihenhäusern?

Die Frage, wo in Volkach in Zukunft noch gebaut werden darf, möchte der Stadtrat in seiner Sitzung am Montagabend ab 19.10 Uhr beantworten. Über dieses Thema hat der Volkacher Stadtrat vor einem Monat bereits ausführlich diskutiert, jedoch ohne einen Beschluss zu fassen. Dies soll nun nachgeholt werden. Im Kern geht es bei dem Baulandentwicklungsrahmen darum, den Fokus auf die Innenentwicklung und Nachverdichtung zu legen und so möglichst wenig neue Fläche zu beanspruchen.

Gut dazu passt das Thema Reihenhaussiedlung in Astheim, über das der Bauausschuss vorher (um 19 Uhr) diskutiert. Auf dem Tisch liegt ein Antrag, Gebäude in der Kartäuserstraße in Astheim abzureißen und dort sieben neue Reihenhäuser mit Garagen zu errichten.

Des Weiteren geht es im Stadtrat um Handlungsempfehlungen für den Umgang mit Spenden für kommunale Zwecke und einen Zuschuss an den Eine-Welt-Laden. Dieser ist nun in neuen Räumen in der Spitalstraße zu finden und wünscht sich eine Unterstützung seitens der Stadt für die Umzugskosten.