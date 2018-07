Beinahe „Stadtschorle“ zum Start des Stadtschoppens

Zum Start der Stadtschoppen-Aktion in Kitzingen hätte es fast „Stadtschorle“ gegeben, denn erste Regentropfen fielen vom grauen Himmel. Aber es ist noch viel Zeit zum unbeschwerten Schoppenfetzen in dieser Saison. Oberbürgermeister Siegfried Müller freute sich über die Neuauflage des gemütlichen Beisammenseins auf der Alten Mainbrücke in Kitzingen. Nach 2017 findet die Aktion, die auf den Würzburger Brückenschoppen zurückzuführen ist, zum zweiten Mal statt. Der OB dankte dem Stadtmarketingverein. Landrätin Tamara Bischof freute sich über die gelungene Werbung für die Stadt und den Landkreis, denn beim Stadtschoppen präsentieren sowohl die Winzergemeinschaft Franken (GWF) wie auch einzelne Weingüter ihre edlen Tropfen. Auf die Stadtschoppen-Aktion 2018 stießen auf der Alten Mainbrücke an: Oberbürgermeister Siegfried Müller, Landrätin Tamara Bischof, die Mitglieder des Stadtmarketingvereins, die Weinprinzessinnen aus Stadt und Landkreis sowie Vertreter der GWF.