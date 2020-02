Beim Wenden nicht aufgepasst: Fahrer verursacht schweren Unfall

Drei Leichtverletzte sind nach Angaben der Polizei die Folge eines missglückten Wendemanövers eines 81-jährigen Autofahrers am Samstag gegen 11 Uhr in Kitzingen.

Der Senior hat laut Polizei zur Unfallzeit auf der Staatsstraße 2271 in einer Nothaltebucht zwischen der Kreuzung Am Dreistock und der Nordtangente stadteinwärts kurz angehalten. Dann wendete er sein Auto, um wieder zur Kreuzung Am Dreistock zurück zu fahren. Dabei übersah er das Auto einer 20-Jährigen, die Richtung Kitzingen fuhr.

Die junge Frau konnte nicht mehr bremsen und prallte mit hoher Geschwindigkeit in die linke Fahrzeugseite des wendenden Autos. Beide Autos wurden durch die Wucht des Anstoßes mehrere Meter seitlich versetzt, berichtet die Polizei.

Insgesamt drei Menschen wurden bei dem Unfall jeweils leicht verletzt und ins Kitzinger Krankenhaus gebracht. Die Staatsstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme und der Fahrbahnreinigung komplett gesperrt. Beide Autos wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden, so die Polizei.

Die Feuerwehr Kitzingen war mit 18 Einsatzkräften vor Ort und lenkte den Verkehr und reinigte die Fahrbahn.