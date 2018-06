Beim Wenden Auto übersehen

Als am Dienstagnachmittag ein 18-jähriger Fahranfänger mit seinem Motorrad in den Mainfrankenpark in Dettelbach eingefahren war und an der dortigen Verkehrsinsel wenden wollte, übersah er den entgegenkommenden Hyundai eines 28-jährigen Mannes und stieß mit diesem zusammen. Schaden laut Polizeibericht: 2000 Euro.