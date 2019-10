Beim Weinfest mit Glas ins Gesicht geschlagen

Am Rande des Weinherbstes in Abtswind gerieten am Samstag kurz vor Mitternacht zwei Personengruppen zunächst verbal und dann körperlich aneinander. Wie die Polizei Kitzingen mitteilt, wurde dabei ein 32-jähriger Festbesucher von seinem 21-jährigen Widersacher mit einem Weinglas ins Gesicht geschlagen.

Hierdurch erlitt der Geschädigte Schnittverletzungen im Gesicht und musste sich zur Behandlung ins Krankenhaus begeben. Den Jüngeren erwartet ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung.