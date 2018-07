Beim Weinfest Waffe gestohlen

Am Freitagabend besuchte ein 18-Jähriger das Weinfest in Rödelsee. Dazu parkte er das Auto am Ortsrand. Vor dem Festbesuch erwarb er eine Schreckschusswaffe, die er im Wagen aufbewahrte. Als er gegen 22 Uhr zum Auto zurückkam, entfernte er sich nach dem Öffnen des Kofferraumes einige Meter vom Fahrzeug, um sich zu erleichtern, wie die Polizei in ihrem Bericht schreibt.

Als er sich umdrehte, stellte er fest, dass die Waffe aus dem Kofferraum und die Munition aus dem Handschuhfach fehlten. Einen möglichen Täter hatte er nicht beobachtet.