NORDHEIM vor 1 Stunde

Beim Vorbeifahren hängen geblieben

In der Sommeracher Straße in Nordheim blieb am Sonntagnachmittag ein 68-jähriger Autofahrer beim Vorbeifahren am linken Außenspiegel eines geparkten Pkw hängen. Dabei wurden beide Spiegel beschädigt. Schaden laut Polizeibericht: 500 Euro.