Kitzingen vor 1 Stunde

Beim Vorbeifahren an Golf hängengeblieben

Eine 19-Jährige fuhr am Mittwochmorgen mit ihrem Auto die Thomas-Ehemann-Straße in Kitzingen entlang, als sie an einem geparkten VW-Golf hängenblieb. Dieser wurde laut Polizeibericht an der linken mittleren Fahrzeugseite beschädigt. Es entstand ein Schaden von etwa 1500 Euro.