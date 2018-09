Kitzingen vor 1 Stunde

Beim Vorbeifahren Auto touchiert

Am Sonntagnachmittag schätzte ein 85-jähriger Autofahrer in der Oberen Kirchgasse in Kitzingen beim Vorbeifahren den Abstand zu einem geparkten Auto falsch ein und blieb an dessen linker Fahrzeugseite hängen. Schaden laut Polizeibericht: 1200 Euro.