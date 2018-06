Beim Vorbeifahren Auto gestreift

Ein 65-jähriger Lkw-Fahrer fuhr am Dienstagvormittag die Flugplatzstraße in Kitzingen. Dabei blieb er beim Passieren eines geparkten Audi an diesem hängen und verursachte laut Polizeibericht einen Schaden in Höhe von 8000 Euro.