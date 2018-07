Dettelbach vor 1 Stunde

Beim Vorbeifahren Auto gestreift und weitergefahren

Vermutlich beim Vorbeifahren blieb am Dienstagnachmittag in der Luitpold-Baumann-Straße in Dettelbach ein unbekannter Fahrer an dem ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten silberfarbenen Audi A 6 einer 52-jährigen Frau hängen. Dabei entstand ein Schaden von 1000 Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel. (09321) 1410.