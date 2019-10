Wiesenbronn vor 14 Minuten

Beim Überholen zusammengestoßen

Am Sonntagvormittag überholten zwei Autos auf der Hauptstraße in Wiesenbronn in Richtung Rödelsee zwei Traktoren. Das zweite Auto schaffte es laut Polizeibericht nicht, vor einer Verkehrsinsel wieder einzuscheren und fuhr links daran vorbei. Dabei stieß es mit dem vorderen Auto zusammen, das Abbiegen wollte. Der Schaden beträgt etwa 5000 Euro.