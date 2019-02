Beim Überholen Steine aufgwirbelt

Ein 26-jähriger Fahrer fuhr am Donnerstagnachmittag mit seinem Mazda auf der Kreisstraße 57 von Dimbach in Richtung zur Staatsstraße 2271. Beim Überholen eines VW, der in gleicher Richtung fuhr, kam der Mann mit seinem Mazda nach links ins dortige Bankett. Durch aufgewirbelte Steine wurde der überholte VW an der Fahrzeugfront beschädigt. Der entstandene Schaden beträgt etwa 2000 Euro.