Beim SC Brünnau läuft es rund

Durchwegs zufriedene Gesichter gab es bei den 30 anwesenden Mitgliedern in der Jahreshauptversammlung des SC Brünnau. Vorsitzender Fred Seßler berichtete von einem regen Vereinsleben mit den unterhaltsamen Faschingsveranstaltungen und dem sehr gut besuchten Dorffest. Er bedankte sich bei allen Mitwirkenden und den vielen freiwilligen Helfern.

Anschließend stellte die Schriftführerin Annette Seberich-Düll die Inhalte aus den Vorstandssitzungen dar. Der Schwerpunkt lag dabei auf der Organisation des Vereinslebens und in diesem Jahr insbesondere auf der Umsetzung der Datenschutz-Grundverordnung.

Der Abteilungsleiter für die 1. Mannschaft Michael Dallner schilderte die Vorrunde aus sportlicher Sicht als sehr durchwachsen. Es war ein Wechsel von Sieg und Niederlage. Mit den Trainern Robert Bindig und Patrick Hock hofft der SC Brünnau auf eine erfolgreiche Rückrunde, in der der derzeitige 5. Platz stabilisiert werden soll.

Freude am Spiel und Geselligkeit stehen im Fokus der 2. Mannschaft. Diese belegt wie im letzten Jahr derzeit den 11. Platz, wobei schon 33 verschiedene Spieler eingesetzt wurden.

Als reinen Freizeitsport betreibt der SC Brünnau seine Volleyballabteilung. Nach Trainer und Abteilungsleiter Rainer Motz ist hier die Personaldecke etwas knapp, daher wünscht er sich, dass noch weitere Freizeitvolleyballer am Mittwochabend in Wiesentheid zum Training erscheinen. Derzeit spielen auch drei Asylbewerber in der Gruppe mit. Ihre Vereinsbeiträge werden von vier Mitgliedern der Volleyballgruppe bezahlt. Er bedankte sich für die Unterstützung des Vereins und bekam neue Bälle genehmigt.

Der Kassier Christoph Schmidt erläuterte, dass die finanzielle Seite des SCB stabil ist. Das Wirtschaftsjahr 2018 konnte mit einem niedrigen dreistelligen Gewinn abgeschlossen werden. Er stellte dar, dass die Einnahmen aus dem Wirtschaftsbetrieb notwendig sind, um den Sportbetrieb zu erhalten und zu unterstützen.

Nachdem Kassenprüfer Frank Capristo dem Kassier eine ordnungsgemäße Kassenführung bescheinigte wurde die Vorstandschaft entlastet.

Die Ergebnisse der Neuwahlen: Vorsitzender Fred Seßler, stellvertretender Vorsitzender Max Geisel, Schriftführerin Annette Seberich-Düll, Kassier Christoph Schmidt (Stellvertreter Helmut Pachtner. Frauenwartin und Jugendleiterin Fanny Seßler, Jugendleiter Jürgen Engert. Das Amt des Betreuers der 1. Mannschaft übernehmen Michael Dallner und Manuel Schömig. Um die 2. Mannschaft kümmert sich Andreas Jung. Abteilungsleiter sind Herbert Dallner für Fußball und Rainer Motz für Volleyball. Die Kasse prüfen Jürgen Jung und Frank Capristo. Im Vereinsausschuss sind Stefan Roß, Thomas Pachtner und Matthias Reuther.

Die Erneuerung der Zaunanlage am Fußballplatz des SCB ist der Schwerpunkt der baulichen Arbeiten in 2019.