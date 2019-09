Martinsheim vor 1 Stunde

Beim Rückwärtsfahren gerammt

Am Donnerstagnachmittag übersah ein 56-Jähriger in Martinsheim beim Rückwärtsfahren an der Einmündung zur Staatsstraße 2271/Kreisstraße 20 einen hinter ihm haltenden BMW. Durch den Anstoß wurde die Front des Autos beschädigt, teilte die Polizei mit. Es entstand ein Schaden von etwa 5000 Euro.