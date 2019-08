Kitzingen vor 19 Minuten

Beim Rückwärtsfahren

Golf gerammt



Beim Rückwärtsfahren auf dem Parkplatz des Krankenhauses, in der Keltenstraße in Kitzingen, fuhr ein 21-Jähriger am Dienstagmorgen mit seinem Pkw gegen einen geparkten VW-Golf. Laut Polizeibericht entstand ein Schaden von circa 5000 Euro.