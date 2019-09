Kitzingen vor 21 Minuten

Beim Rückwärtsfahren

Audi angefahren

Am Sonntagmittag beschädigte ein 82-jähriger Rentner mit seinem Fahrzeug am Sportheim, im Michelfelder Weg in Kitzingen, einen geparkten Audi. Laut Polizeibericht streifte er das Fahrzeug beim Rückwärtsfahren und verursachte einen Schaden von circa 3500 Euro.