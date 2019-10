Geesdorf vor 5 Stunden

Beim Rückwärtsfahren angestoßen

Am Mittwochabend stieß ein 26-Jähriger in Geesdorf in der Rüderner Straße mit seinem Auto rückwärts aus einem Grundstück und dabei gegen einen geparkten Audi. Dabei entstand ein Schaden von etwa 600 Euro, teilte die Polizei mit.