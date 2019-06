Marktbreit vor 8 Stunden

Beim Rückwärtsausparken zusammengestoßen

Am Mittwochmittag fuhren laut Polizeibericht zwei Verkehrsteilnehmerinnen in der Hafenstraße in Marktbreit auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes zeitgleich aus ihrem Parkplatz. Beide Pkw-Fahrerinnen hatten versucht rückwärts aus der Parklücke herauszufahren. Glücklicherweise entstand nur geringer Schaden.