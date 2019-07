Kitzingen vor 1 Stunde

Beim Rangieren nicht aufgepasst

Eine 30-Jährige rangierte am Dienstagmorgen mit ihrem Pkw in der Lindenstraße in Kitzingen aus einer Parklücke. Aus Unachtsamkeit stieß die Frau gegen einen geparkten Toyota, so die Polizei. Dieser wurde am Fahrzeugheck beschädigt. Hierbei entstand ein Schaden von etwa 400 Euro.