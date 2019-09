Kitzingen vor 1 Stunde

Beim Rangieren hängengeblieben

Am Montagnachmittag beschädigte eine 59-jährige Verkehrsteilnehmerin im Muldenweg in Kitzingen einen geparkten Pkw. Beim Rangieren in einen Parkplatz blieb sie mit ihrem Fiat an einem Kia hängen. Der entstandene Schaden beträgt etwa 2300 Euro, so die Polizei.