Kitzingen vor 1 Stunde

Beim Rangieren geparktes Auto gerammt

Am Krainberg in Kitzingen wollte am Mittwochnachmittag eine 58-jährige Mercedesfahrerin rückwärts rangieren. Dabei übersah sie den geparkten Skoda einer 65-jährigen Frau und stieß gegen die linke hintere Fahrzeugtüre. Schaden laut Polizeibericht: 3500 Euro.