Marktbreit vor 1 Stunde

Beim Rangieren

VW eingedellt



Am Dienstagmittag beschädigte ein 68-Jähriger in der Adam-Fuchs-Straße in Marktbreit einen geparktes Auto.Laut Polizeibericht stieß der Mann beim Rangieren aus einem Parkplatz mit der Stoßstange seines Daimlers gegen einen VW. Der Schaden beträgt circa 800 Euro. Da der Unfallverursacher den VW-Besitzer nicht erreichen konnte, hinterließ er an der Windschutzscheibe einen Hinweis.