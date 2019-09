Kitzingen vor 56 Minuten

Beim Rangieren angerempelt

Ein 68-Jähriger stieß am Donnerstagmorgen mit seinem Wohnmobil in der Alten Burgstraße in Kitzingen rückwärts gegen einen geparkten Ford. Dieser wurde laut Polizeibericht an der linken vorderen Seite beschädigt. Der Schaden beträgt etwa 2500 Euro.