Dettelbach vor 48 Minuten

Beim Rangieren an Verkehrsschild hängengeblieben

In Dettelbach rangierte am Dienstagabend ein 64-jähriger Lkw-Fahrer mit seinem Gespann im Mainfrankenpark an einer Baustelle. Aus Unachtsamkeit stieß er laut Polizeibericht gegen ein Verkehrsschild. Es entstand ein Schaden von etwa 100 Euro.