Beim Parken hängen geblieben

Wie die Polizei Kitzingen jetzt meldet, wurde am Mittwoch zwischen 8.45 und 18.45 Uhr auf dem Parkplatz des E-Center in der Marktbreiter Straße in Kitzingen ein Kia verkratzt. Im Bereich des hinteren linken Kotflügels blieb ein unbekannter Täter mit seinem Fahrzeug hängen und verursachte so den Schaden. Die Polizei schätzt ihn auf 500 Euro.