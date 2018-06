Wiesentheid vor 2 Stunden

Beim Parken gegen Auto gestoßen und geflüchtet

Im Verlauf des Donnerstagnachmittags hatte eine 55-jährige Frau ihren gelben Opel Meriva auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße in Wiesentheid vor einem Bekleidungsgeschäft geparkt. Als sie am frühen Abend zu ihrem Fahrzeug zurückkam, war ein unbekannter Fahrzeugführer, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, gegen die linke Seite des Opels gestoßen. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden von 500 Euro.