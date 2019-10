Kitzingen 11.10.2019

Beim Ladendiebstahl erwischt

Am Donnerstagnachmittag klaute ein 22-Jähriger in der Ritterstraße in Kitzingen in einem Lebensmittelgeschäft Ware im Wert von zwei Euro. Dabei wurde der Mann vom Ladendetektiv entdeckt, teilte die Polizei mit.