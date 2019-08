Kitzingen vor 1 Stunde

Beim Einparken

Mercedes angefahren



Am Montagmorgen parkte ein 18-jähriger sein Auto in der Kaiserstraße in Kitzingen in eine Parklücke ein. Laut Polizeibericht stieß er dabei gegen einen geparkten Mercedes und beschädigte diesen an der rechten hinteren Fahrzeugseite. Es entstand ein Schaden von circa 1500 Euro.