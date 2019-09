Kitzingen vor 35 Minuten

Beim Einparken beschädigt

Eine 63-jährige Autofahrerin hat am Dienstagabend in der Schrannenstraße in Kitzingen ein geparktes Auto beschädigt. Beim Einparken stieß sie mit ihrem Ford Transit gegen den Kotflügel des Skoda. Der entstandene Schaden beträgt nach Polizeiangaben etwa 1000 Euro.