Kitzingen vor 35 Minuten

Beim Einparken angestoßen

Am Dienstagvormittag beschädigte eine 73-jährige Rentnerin in der Siegfried-Wilke-Straße in Kitzingen einen geparkten Pkw. Sie wollte auf einem Parkplatz mit ihrem Pkw in eine Parklücke fahren und touchierte dabei das Auto. Schaden: 700 Euro.