Beim Einparken Mofafahrer übersehen

Kurz vor 9 Uhr kam es am Freitag in der Kitzinger Kaiserstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem BMW und einem Mofa. Der 48-jährige BMW-Fahrer hielt gerade am rechten Fahrbahnrand an, um rückwärts einzuparken, schreibt die Polizei.

Hierbei übersah er einen 70-jährigen Mofafahrer, der in diesem Moment hinter seinem Auto stehen blieb. Durch den Anstoß stürzte der Mofafahrer und verletzte sich leicht. Es entstand nur geringer Schaden von etwa 500 Euro. Den 48-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung.