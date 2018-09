Kitzingen vor 45 Minuten

Beim Ausparken zusammengestoßen

Als am Donnerstagvormittag eine 56-jährige Autofahrerin auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes in der Siegfried-Wilke-Straße in Kitzingen rückwärts ausparken wollte, stieß sie mit dem Pkw einer 80-jährigen Frau zusammen, die ebenfalls rückwärts aus einer gegenüberliegenden Parkbucht zum Ausparken angesetzt hatte. Schaden: 500 Euro.