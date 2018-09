Kitzingen vor 7 Stunden

Beim Ausparken vorbeifahrendes Auto beschädigt

Auf dem Parkplatz am Hindenburgring Süd in Kitzingen wollte am Montagmorgen ein 77-jähriger Autofahrer rückwärts aus einer Parkbucht herausfahren. Dabei übersah er den vorbeifahrenden Mitsubishi eines 66-jährigen Mannes und stieß mit diesem zusammen. Schaden: 4000 Euro.