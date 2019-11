Kitzingen vor 46 Minuten

Beim Ausparken mit Lkw zusammengestoßen

Als ein 31-Jähriger am Dienstagnachmittag mit seinem Fahrzeug in der Tilsiter Straße in Kitzingen rückwärts aus einer Grundstücksausfahrt ausparkte, fuhr gleichzeitig ein 29-jähriger Mann mit seinem Lkw rückwärts. Laut Polizeibericht kam es dabei versehentlich zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Es entstand ein Schaden von etwa 2500 Euro.