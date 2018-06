Iphofen vor 9 Stunden

Beim Ausparken hat?s gekracht

Vom Parkplatz des Ärztehauses in der Einersheimer Straße in Iphofen wollte am Mittwochmittag ein 78-jähriger Autofahrer rückwärts ausparken. Dabei übersah er den vorbeifahrenden BMW einer 18-jährigen Frau und stieß mit dieser zusammen. Schaden laut Polizei: 1300 Euro.