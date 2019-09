Kitzingen vor 49 Minuten

Beim Ausparken hängengeblieben

Am Donnerstagmorgen parkte eine 21-Jährige in der Schützenstraße in Kitzingen aus einer Parklücke aus und stieß gegen einen Renault. Dieser wurde an der linken vorderen Seite beschädigt, teilte die Polizei mit. Der Schaden beläuft sich auf etwa 100 Euro.