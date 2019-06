Kitzingen vor 8 Stunden

Beim Ausparken hängengeblieben

In der Nacht auf Freitag touchierte eine 58-jährige Verkehrsteilnehmerin in der Schrannenstraße in Kitzingen einen geparkten Pkw. Kurz nach Mitternacht wollte sie ausparken und blieb an einem Auto hängen. Laut Polizeibericht entstand geringer Schaden.