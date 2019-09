Volkach vor 5 Stunden

Beim Ausparken Opel beschädigt

Am Mittwochmorgen parkte am alten Bahnhof eine 63-Jährige mit ihrem Fahrzeug aus einer Parklücke. Laut Polizeibericht stieß sie dabei versehentlich gegen einen geparkten Opel. Dieser wurde an der linken hinteren Fahrzeugseite beschädigt. Es entstand ein Schaden von circa 3000 Euro.