Beim Ausparken Fußgängerin erfasst

Am Freitag, gegen 15.30 Uhr, parkte ein Audi-Fahrer auf dem Parkplatz eines Möbelmarktes in Kitzingen, Am Dreistock, rückwärts aus einer Parkfläche aus. Hierbei übersah der 81-Jährige eine 75-Jährige, die sich gerade hinter dem Audi befand. Die Frau stürzte auf den Boden und brach sich laut Polizeibericht vermutlich den Arm.